Sözcü TV’de yönetim değişikliği sonrası ilk transfer
Sözcü TV, kanalın başına Yılmaz Özdil’in getirilmesinin ardından ilk transferini yaptı. Halk TV sunucusu Ekrem Açıkel, Sözcü TV ile anlaştı. Kanal, dün 14 çalışanının işine son vermişti.
Sözcü TV’nin başına getirilen Yılmaz Özdil’in kanala transfer edeceği ilk isim belli oldu.
Sözcü TV’de 1 Aralık Pazartesi günü dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 11 Mart 2025'te Sözcü gazetesinde köşe yazılarına yeniden başlayan Yılmaz Özdil, Sözcü TV'nin başına getirildi.
Özdil, göreve getirilmesinden kısa süre sonra genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verdi.
Yılmaz Özdil yönetimindeki kanala transfer edilen ilk isim Ekrem Açıkel oldu. Ekrem Açıkel'in Halk TV'deki gibi hafta sonu haberlerini sunacağı ve bir haber programının moderatörlüğünü yapacağı öğrenildi.
TGRT’DEN SÖZCÜ TV’YE TRANSFLER
Gazeteci Ekrem Açıkel, yandaş kanal TGRT'de ana haber bültenini sundu. Ekonomiye yönelik eleştirilerinin ardından kanalla yollarını ayıran Açıkel, Mart 2023’te Halk TV kadrosuna katıldı.
Halk TV'de önce gündüz kuşağında, ardından "Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber" ve "Ekrem Açıkel ile Halkın Haberi" programlarını yaptı.
Sözcü TV’de dün (1 Aralık Pazartesi) genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmişti.
Kanalın avukatlığını ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın üstlendiği bildirilmişti.
Bugün ise kanalda yeni görev dağılımı açıklanmıştı.
Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine İpek Özbey, Sözcü TV Genel Müdürü görevine ise Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirilmişti.
Özdil, 2023 yılında Sözcü gazetesindeki yazılarına son vermişti. Daha sonra 11 Mart 2025'te Sözcü gazetesinde köşe yazılarına dönmüştü.