Sözcü TV’de yönetim değişikliği sonrası ilk transfer

Sözcü TV’nin başına getirilen Yılmaz Özdil’in kanala transfer edeceği ilk isim belli oldu.

Sözcü TV’de 1 Aralık Pazartesi günü dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 11 Mart 2025'te Sözcü gazetesinde köşe yazılarına yeniden başlayan Yılmaz Özdil, Sözcü TV'nin başına getirildi.

Özdil, göreve getirilmesinden kısa süre sonra genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verdi.

Yılmaz Özdil yönetimindeki kanala transfer edilen ilk isim Ekrem Açıkel oldu. Ekrem Açıkel'in Halk TV'deki gibi hafta sonu haberlerini sunacağı ve bir haber programının moderatörlüğünü yapacağı öğrenildi.

Ekrem Açıkel

TGRT’DEN SÖZCÜ TV’YE TRANSFLER

Gazeteci Ekrem Açıkel, yandaş kanal TGRT'de ana haber bültenini sundu. Ekonomiye yönelik eleştirilerinin ardından kanalla yollarını ayıran Açıkel, Mart 2023’te Halk TV kadrosuna katıldı.

Halk TV'de önce gündüz kuşağında, ardından "Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber" ve "Ekrem Açıkel ile Halkın Haberi" programlarını yaptı.