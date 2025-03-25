Sözcü ve Nefes gazeteleri, boykot listesini sansürledi

Sözcü ve Nefes gazeteleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot açıklamaları Sözcü ve Nefes gazeteleri tarafından sansürlendi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar kapsamında dün gece İstanbul Saraçhane’de bir kez daha halka hitap etti.

“Tayyip Bey’e biat edenler var. Arkasında iş adamları var. Medya kurumları var” diyen Özel’in boykot çağrısı yaptığı markalar, bağımsız medyada geniş yer buldu. Listenin bu akşam boykotyap.com adresinde de yayımlanacağı haberlere yansıdı.

Sözcü gazetesinin 25 Mart 2025 tarihli sayısı

Journo’da yer alan habere göre Sözcü gazetesi Özgür Özel’in çağrısını kırparak haberleştirdi. İnternet sitesindeki haberin sonunda “CHP lideri Özgür Özel boykot çağrısını da paylaştı” ifadesiyle yetinilirken marka isimleri anılmadı.

SİTEDE ESPRESSOLAB KELİMESİ BULUNAMIYOR

Şu anda sozcu.com.tr’de örneğin “Espressolab” kelimesi arandığında, hiçbir haber bulunamıyor. Oysa Özgür Özel, konuşmasında, iktidar çevreleriyle yakın ilişkideki bu kahve zincirine özellikle değinirken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kahvenin her türlüsünü severim… Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş… Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.”

Sözcü’nün basılı gazetesinin bugünkü birinci sayfasında Özel haberi yer alıyor, fakat boykot çağrısına dair burada da hiçbir bilgi verilmedi:

Sözcü’nün yanı sıra, Nefes gazetesinin de ilgili haberinde marka isimlerine yer vermemesi ve Özel’in konuşmasının tam metnini aktarmaması dikkat çekti.