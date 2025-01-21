Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya faciasında hayatını kaybetti

Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Ailesiyle birlikte otelde olan ve sabahtan bu yana haber alınamayan Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Yangının saat 03.27'de çıktığı açıklanırken henüz yangının nedeni kesin olarak belirlenmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gitti.

Otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındı.