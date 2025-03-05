Sözcü yazarları ve yöneticileri hakkında beraat kararı

Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım' suçlamasıyla yargılandıkları davada mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Davada, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz da dahil 9 sanık yargılanıyordu.

Mahkeme, 9 sanık hakkında da beraat kararı verdi.

DOSYA YARGITAY’A TAŞINMIŞTI

İstinaf Mahkemesi'nin kararının ardından dosya Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay'ın bozma ve beraat kararı sonrasında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesi davasında yargılanan tüm gazetecilerin beraatine hükmetti.