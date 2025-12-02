Sözcüklerin izinde, hayalin peşinde: “Çok Benziyor Ama O” raflarda

Sosyal medyada başlayan bir dizi kısa paylaşım, iki yaratıcı ismin ortak üretimine dönüşerek kitaplaştırıldı. Elif Çongur’un yıllar önce, eski adıyla Twitter’da paylaştığı bir cümle, sözcüklerin taşıdığı anlamları, tınıları ve çağrışımları takip eden bir yolculuğun ilk adımı oldu.

'Meyyal' kelimesine dair bir yorumla başlayan bu serüven, zamanla 'siyatik', 'mavzer', 'heves', 'naftalin' gibi birçok sözcüğün çağrışımlarının paylaşıldığı küçük bir sözlük tadı kazandı. Bu paylaşımların bir araya getirilip Çongur’a gönderilmesi, ileride doğacak kitabın da ilk tohumunu attı.

Bu süreçte Levent Aydaş’ın çalışmalarıyla tanışmak, projeye yeni bir form kazandırdı. Günlük hayatını çizimle iç içe geçiren Aydaş, sözcüklerin bıraktığı izlerden hareketle resimler üretirken; Çongur’un çağrışımlarına güçlü bir görsel karşılık oluşturdu. Böylece “Çok Benziyor ama O”, sözcükle resim arasındaki bağı görünür kılan bir ortak çalışma haline geldi.

AMAÇ SÖZCÜĞÜN DEĞERİNİ YENİDEN HATIRLATMAK

Kitap, sosyal medyada hızla tüketilen yazı biçimlerinin ötesine geçerek sözcüğün değerini yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Dijital çağda yazının giderek daha uçucu hâle gelmesine, gerçek cümle ile algoritmanın ürettiği metin arasındaki farkın bulanıklaşmasına dikkat çeken Çongur, özgün düşüncenin önemine işaret ediyor. Sözcüklerin anlam derinliğini korumanın, yeni düşünce ve hayal alanları yaratmanın hâlâ insan zihninin işi olduğunu vurguluyor.

Bu yaklaşım, Romain Gary’nin Emil Ajar mahlasıyla yazdığı Yalan Roman'daki bir cümlenin anımsattığı gibi, bir kelimenin ya da kısa bir ifadenin bile yeni bir bakış açısı sunabileceği fikrini güçlendiriyor.

“Danca bilmiyorum, ama yeterince değil” cümlesinde olduğu gibi, dilin sınırları aynı zamanda düşüncenin de sınırlarını yeniden tanımlayabiliyor.

“İz, iki harfle, geride ne bıraktıysan anlatıyor” sözleriyle kendi yaklaşımını özetleyen Elif Çongur, okuru da kendi çağrışım dünyasına bakmaya davet ediyor. Levent Aydaş’ın resimleri ise bu çağrışımları tamamlayan görsel bir hafıza olarak kitabın bütünlüğünü oluşturuyor.

“Çok Benziyor ama O”, sözcüklerin gölgesinde saklı anlamları keşfetmeye meraklı herkese, hem düşünsel hem estetik bir okuma deneyimi sunuyor.

KÜNYE

Elif Çongur-Levent Aydaş

Alakarga Sanat Yayınları, Ekim 2025

Editör: Elif Karadenizli

Kapak Tasarımı: Hakkı Mısırlıoğlu

Kitap Tasarımı: Mehmet Ulusel

Kapak Resmi: Levent Aydaş

Kitap Uygulama: Nesrin Ökce