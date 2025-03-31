Sözcüsü ile danışmanı tutuklandı: Netanyahu ifadeye çağrıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ile danışmanı Jonathan Urich "Katargate" soruşturmasından tutuklandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, tutuklama kararı, İsrailli işadamı Gil Bilger'in Katar tarafından istihdam edilen bir ABD vatandaşından Feldstein'a para aktardığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

"Katargate" soruşturması kapsamında tutuklanan Feldstein ve Urich'in, "yabancı bir ajanla temas kurmak" ve "kara para aklamakla" da suçlandığı bildirildi.

NETANYAHU İFADEYE ÇAĞRILDI

İki hafta önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan Urich evinden alınarak tutuklanırken, "gizli belgelerin sızdırılması" kapsamında tutuklanarak hakkında ev hapsi kararı verilen Feldstein için de ev hapsinin devamı kararı alındığı aktarıldı.

Ayrıca Feldstein ile Birger arasında aracılık yaptığından şüphelenilen bir medya mensubunun da sorgulanmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu da Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın onayıyla ifadeye çağrıldı.

Netanyahu'ya, bugün ya da başka bir gün açık ifade verme seçeneği sunulurken Başbakan'ın bugün ifade vermeyi seçtiği belirtildi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Netanyahu'nun ifadesinin alınacağı aktarıldı.