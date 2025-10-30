Sözde "marka değeri": Rakamlarla imam hatip ayrıcalığı

İktidarın gözbebeği konumda olan ve her seferinde teşvik edilen imam hatiplere sağlanan ayrıcalık rakamlarla kendini net bir şekilde gösteriyor.

Kendisi imam hatip mezunu olan, imam hatiplerden “marka değerimiz” diye bahseden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in çocuğunu özel okula gönderdiği ortaya çıkmıştı. Halkın da Bakan’ın dediğini değil yaptığını uyguladığı bu rakamlarla ortaya çıktı.

EĞİTİMİN AYRICALIKLI KESİMİ

Sayıları her yıl artmasına rağmen imam hatiplere ilgi her yıl azalıyor. Buna karşın ayrıcalık da bitmek bilmiyor. Öğretmen, derslik, okul, burs ve pansiyon konularında da imam hatipler kamuda okuyan öğrenciler içinde en ayrıcalıklı öğrenciler:

MEB’in resmi verilerine göre kamu okullarının toplamında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15,2. Ortaokul seviyesinde bu rakam 14,2 iken imam hatip ortaokullarında daha düşüyor ve 11,7’ye geriliyor. Lise genelinde de ortaokulla aynı şekilde 14,2 olurken imam hatip liselerinde sadece 8,9 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor.

Derslik başına öğrenci verisinde de benzer bir tablo var karşımızda. Kamu okullarının toplamında derslik başına 20,3 öğrenci düşerken bu rakam ortaokul genelinde 28,2’ye yükseliyor. İmam hatip ortaokullarında ise 20,7’ye geriliyor. Lise genelinde sayı 27,8’e yükselirken imam hatip liselerinde ise derslik başına sadece 12,8 öğrenci düşüyor.

Okul başına öğrenci de bu iki veriden farksız. Tüm kamu okullarında okul başına öğrenci sayısı 258,9. Ortaokul genelinde bu rakam 289,8’ken imam hatip ortaokullarında ise 211,2. Liseye geçtiğimizde ise tüm liselerde 515,9 iken imam hatip liselerinde 281,6 sayısı karşımıza çıkıyor.

PANSİYONDA DA İMAM HATİP

Pansiyon verileri de imam hatiplerin kayırıldığını gösteriyor. Genel toplamda 31,3 öğrenciye 1 pansiyon kapasitesi düşüyor. Bu sayı Anadolu, fen ve sosyal bilimler gibi liseleri kapsayan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde 14,3’te 1, meslek liselerinde 14,7’de 1. İmam hatiplerde ise oran oldukça çarpıcı. İmam hatip lisesinde okuyan 3 öğrenciden 1’inin pansiyonda kalma şansı bulunuyor.

Pansiyonlu okul verileri daha da çarpıcı. Toplamda 20,1 okulda pansiyon bulunurken Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde 3,3, meslek liselerinde ise 5,8 okulda 1 pansiyon yer alıyor. İmam hatip liselerinde 1,8 okuldan 1’inde pansiyon bulunuyor. Yani imam hatip liselerinin yarısından fazlası pansiyonlu.

BURSTA DA AYNI TARİFE

Burslu öğrenciler, belirlerken de MEB aynı tarifeyi uyguladı. Resmi verilere göre genel toplamda 44,4 öğrenciden 1’i burs alırken bu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde 14,6’da 1, meslek liselerinde ise 200,6’da 1 oranında. İmam hatiplerde ise 9,8 öğrenciden 1’i burs alıyor.