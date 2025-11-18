Sözde ‘revize’ taktiğiyle talan

Kazdağları yıllardır madencilik projeleriyle gündeme gelirken, şimdi de jeotermal arama projeleri bölgeyi baskı altında bırakıyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal ve Korubaşı mahallelerinde jeotermal sondaj kuyusu açılması için çalışmalar başlatıldı. Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Limited Şirketi, 6 adet sondaj kuyusu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

ÖZEL MÜLKE MÜDAHALE

Proje tanıtım dosyasındaki kadastro bilgileri, sondaj noktalarının niteliğini açıkça ortaya koydu. Buna göre bazı sondaj alanları tarım arazisi, bazıları ise orman arazisi üzerinde yer aldı. Bu kayıtlar, ilgili parsellerin resmi tapu niteliklerine dayandı. Ancak şirkete ait revizyon notlarında, daha sonra bazı lokasyonların değiştirildiği ve “artık orman ya da tarım alanında kalmadığı” yönünde ifadeler yer aldı. Bu durum, projenin ilk planı ile revize edilen hali arasında arazi niteliği açısından fark yarattı. Kadastro bilgilerinde parsellerin “şahıs” mülkiyetinde olduğu bilgisi yer aldı. Bu durum, projenin özel arazilere müdahale anlamına geldiğini ortaya koydu. ÇED dosyasında arazi hazırlığı sırasında bitkisel toprağın sıyrıldığı, bunun da sahada biyolojik kayba neden olduğu belirtildi. Her bir sondaj alanında ortalama 88,75 metreküp verimli toprağın kazıldığı ifade edildi. Şirket, bu işlemlerin “geçici” olduğunu ve çevreye “kalıcı bir etki bırakmayacağı” savunmasını yaptı. Ancak proje sahasının Kazdağları ekosistemine dahil olması endişelere neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan teknik incelemede, bazı sondaj noktalarının dere yatağına tehlikeli derecede yakın olduğu tespit edildi. Bu nedenle noktaların bir kısmı iptal edildi, bir kısmı da farklı alanlara taşındı. Özellikle Kısık Deresi’ne yakın konumlanan sondaj noktası, risk nedeniyle revize edildi. Diğer sondaj noktaları ise tamamen proje kapsamından çıkarıldı.

***

HALK GEÇİT VERMEMİŞTİ

Şirket 2023 yılında Ayvacık’ın Erecek köyü yakınlarında planlanan ayrı bir jeotermal arama projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı almıştı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Assos Dostları’nın açtığı davada görevlendirilen bilirkişi, projeye “ÇED gereklidir” raporu vermişti.