Sözle değil yasayla çözün

6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay’da rezerv alan tartışmaları sürüyor. Hatay Depremzede Derneği’nden Deveci konut sorununun aylar geçmesine karşın hâlâ çözülmemesine tepkili: Ortak taleple sesimizi yükseltelim.

6 Şubat depreminin üzerinden aylar geçmesine karşın depremzedelerin konut sorununa çözüm bulunmadı. Hatay Depremzede Derneği ve Deprem Dayanışma Derneği üyeleri de konutların teslimi ve rezerv sorunlarına ilişkin önceki gün akşam toplantı yaptı. Toplantıya afetzedelerle birlikte Hatay Barosu Afet Komisyonu üyesi Avukat İbrahim Göçmen, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı İnal Büyükaşık ve Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı Mustafa Özçelik de katıldı. Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Deveci toplantılarının devam edeceğini ve afetzedelerle birlikte yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Deveci, toplantıya ilişkin BirGün’e şu değerlendirmelerde bulundu: “Hatay’a dönüp baktığımızda yıkılmış bir kent var. Devlet, ‘Burayı yapabilmem için buraya el koymam gerekiyor’ diyor. Biz ise devlete ‘Sizden en doğal hakkımız olan barınma hakkını istiyoruz ve kalıcı konutlarımızı ücretsiz talep ediyoruz’ diyoruz. Bizim taleplerimiz karşı ise konutların akıbeti üzerine yapılan kapsamlı bir açıklama yok. Hatta çok ciddi bir belirsizlik var. ‘Mülksüzleştirme yok’ denilse de elimizde herhangi bir şekilde genelge açıklanmadı. Sadece sözlü olarak bakan, bakan yardımcıları bizi durdurup, ‘Güvenin’ diyor. Biz bu belirsizliğin son bulmasını istiyoruz.” Hatay’da halk arasında ‘Rezerve evet’ ve ‘Rezerve hayır’ kutuplaşmasının olduğunu ve bunun için toplantılarına devam ettiklerini ifade eden Deveci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rezerve evet’ demek zorunda kalanlar genelde depremde evleri yıkılmış olanlar. Çaresizlikten, konutlarını istedikleri için mecburen ‘Evet’ diyor. ‘Rezerve hayır’ diyenler evleri az veya orta hasarlı olanlarla birlikte boş parsel sahipleri. Biz dernek olarak bu iki tartışmayla yürütülen mücadelenin eksik kaldığını ve bütünlüğün sağlanamadığını belirtiyoruz. Rezerv üzerinden, ‘evet ve hayır’ tartışması yürütmeden, sadece ortak taleplerimiz üzerinden sesimizi yükseltmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Bu taleple de toplantılarımızı yapıyoruz.”

‘ŞEFFAF SÜREÇ İSTİYORUZ’

Deveci ortak taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı:

• Kalıcı konutlarımız ivedilikle ve ücretsiz verilsin.

• Rezerv alan içindeki az ve orta hasarlı binalarımız güçlendirildiyse yıkılmasın.

• Sözle değil yasayla belirsizlikler giderilsin.

• Süreç şeffaf yürütülsün.

• Ücretsiz verilmesi gereken konutları satacaksanız ne kadar borçlanacağımızı bilmek istiyoruz.

AFETZEDELER BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Depremde yakınlarını kaybeden Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri de deprem soruşturması kapsamında önceki gün TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Derya Yanık ile görüştü. Sosyal medya hesabından bilgi veren Platform üyeleri, ana gündem maddelerinin kamu görevlilerinin yargılanma süreçleri olduğunu aktardı.