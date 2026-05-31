Sözler tutulmadı: Doruk Madencilik işçileri İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan’da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek yeniden eylem yapma kararı aldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Doruk Madencilik tarafından Ankara’da yapılan ve 28 Nisan’da eylemi sonlandırdıktan sonra şirket tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, yeniden haklarını arayacaklarını duyurdu.

MAĞDURİYET GİDERİLMEDEN AYRILMAYACAKLAR

İşçiler, 28 Nisan’da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için yarın saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önünde toplanacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, işçiler, garantörlük veren bakanlıklar ve SSS Yıldızlar Holding temsilcileri ile görüşme yapılmadan ve yaşanan mağduriyet giderilmeden Ankara’dan ayrılmayacak.

BELEDİYE TAHSİS ETTİĞİ OTOBÜSLER İPTAL ETTİRİLDİ

Öte yandan, Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beypazarı’ndan Ankara’ya gelecek olan işçilere Beypazarı Belediyesi tarafından Doruk Madencilik işçileri için tahsis edilen otobüslerin, "hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar" sonucu iptal ettirildiği öne sürüldü.