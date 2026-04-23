Sözler tutulmadı: Yamanevler’de pazar krizi….

İstanbul Ümraniye’de bulunan Yamanevler Kapalı Pazar Yeri’nde faaliyet gösteren esnaf ve yatırımcılar, yaşadıkları hak kayıpları ve baskı iddiaları nedeniyle açıklama yaptı.

Yamanevler Modern Pazar Esnafı ve Yatırımcıları Derneği, satış sürecinde verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

Dernek açıklamasında, kiralama ve işletme haklarının engellendiği, esnaf üzerinde idari baskı oluşturulduğu ve bazı stant sahiplerine yönelik tek taraflı fesih girişimlerinin başlatıldığını öne sürdü.

VAATLERLE SATIŞ YAPILDI

27 Nisan 2024’te gayri resmi açılışı gerçekleştirilen pazar alanının, bölgedeki sokak pazarlarının taşınacağı ve yatırımcılara uzun vadeli güvenli bir ticaret alanı sunacağı vaadiyle tanıtıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda esnafın birikimlerini kullanarak ve borçlanarak 25 yıllık kullanım hakkı satın aldığı ifade edildi.

Esnaf, satış sürecinde AKP’li Ümraniye Belediyesi ve belediye iştiraki ÜMTAŞ tarafından sokak pazarlarının kapalı pazara taşınacağı, tezgâhların işletilebileceği, kiraya verilebileceği, satış hakkının serbest olacağı yönünde açık taahhütler verildiğini ifade etti.

Ancak gelinen noktada bu hakların uygulanmadığını savunulan açıklamada kiralama taleplerinin engellendiğini, işletme süreçlerinin zorlaştırıldığını ve satış işlemlerinin önüne idari engeller çıkarıldığı ileri sürüldü.

BASKI VE YILDIRMA İDDİALARI

Pazarın yönetiminden sorumlu olan ÜMTAŞ tarafından uzun süredir esnaf üzerinde cbaskılar oluşturulduğu öne sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Pazarın yönetimi sürecinde yatırımcıların kendi yerlerini açmaları için zorlanması, yerini kiraya vermek isteyen esnafa engel olunması, kiralama taleplerinin bilinçli şekilde oyalandığı iddiaları, sürekli zabıta baskısı ve sözlü uyarılar, esnafın yıldırılmasına yönelik uygulamalar gibi birçok sorun yaşanmıştır. Özellikle kadın esnaflarımızın daha fazla baskıya maruz kaldığı yönünde ciddi şikayetler bulunmaktadır. Pazarın temizliği, elektrik ve benzeri giderleri için stant kullanım bedelleri toplanmış, ancak bu bedellerin pazarın gelişimi için nasıl kullanıldığı konusunda şeffaf bir açıklama yapılmamıştır.”

TEK TARAFLI FESİH TARTIŞMASI

Resmi açılış tarihi olarak belirlenen 1 Temmuz 2025 sonrasında sorunların arttığı belirtilen açıklamada, son dönemde birçok stant sahibine “aidat ödenmediği” ya da “tezgâh işletilmediği” gerekçesiyle fesih yazıları gönderildiğini kaydedildi.

Yetkililerle yapılan görüşme taleplerinin sonuçsuz kaldığı belirtilirken, diyalog kanallarının tıkandığı ifade edildi.

RANT ENDİŞESİ

Yaklaşık 1,5 yıldır haftanın iki günü hizmet veren Yamanevler Kapalı Pazar Yeri’nin yalnızca ticari bir alan olmadığı vurgulanan açıklamada, pazarın aynı zamanda bölge halkının alışveriş alanı ve olası afetler için toplanma noktası olduğu vurgulandı.

Yamanevler Modern Pazar Esnafı ve Yatırımcıları Derneği’nin talepleri şöyle sıralandı: Pazar yerinin özel kişi veya şirketlere devrine yönelik işlemlerin durdurulması, Belediye, ÜMTAŞ ve ilgili birimler hakkında bağımsız inceleme yapılması, 25 yıllık kullanım, kiralama ve işletme haklarının korunması, Esnafa yönelik baskı ve tehditlerin sona erdirilmesi, Pazarın canlandırılması için verilen servis, reklam ve tanıtım sözlerinin yerine getirilmesi. “Adalet istiyoruz”

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKLAR

Hukuki mücadele başlatıldığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

”Bizler kavga etmek istemiyoruz. Bizler sadece adalet istiyoruz. Bizler sadece hakkımız olanı talep ediyoruz.Yamanevler Kapalı Pazar Yeri’nin hem esnafın ekmek kapısı hem de halkın ortak değeri olarak korunmasını,rant odaklı girişimlere karşı devletimizin adaletinin tecelli etmesini bekliyoruz.”

Esnaf, yaşadıkları sorunları dile getirmek için yarın (24 Nisan Cuma) saat 15:00’te Ümraniye Belediyesi'nin önünde, Pazar günü 14:30'da pazar yerinde basın açıklaması yapacak.