Sözler tutulmazsa yürüyüş başlayacak

Berfin BAYSAN

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş’de işten çıkarılan 93 işçi direnişini sürdürüyor. Maaşlarının zamanında ve tam ödenmesi için gerçekleştirdikleri eylemden sonra işten çıkarılan işçiler, 6 aydır hakları için mücadele ediyor. İşçiler dün de CHP İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı işçilerden Elçin Cinğ okudu. Cinğ, “Kıdem ve ihbar tazminatımızı alamadık, işsizlik maaşı hakkımızdan olduk ve SGK kayıtlarımıza ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış’ nedeniyle işten çıkarıldığımız işlendi” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çözüm için CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan çalışma yapmasını istemesine rağmen herhangi bir somut adımın atılmadığına değinen Cinğ, “Aylarca sürdürdüğümüz mücadelenin sonucunu aldığımızı ve işlerimize döneceğimizi düşündüğümüzden ara verdiğimiz eylemlerimiz için geldiğimiz noktada yeni bir yol haritası çizmek zorunda bırakıldık. Verilen sözler bu hafta içinde tutulmaz ve işlerimize dönemezsek, ekmeğimizi ve onurumuzu savunmak için Ankara’ya yürüme kararı aldık” diye konuştu.



