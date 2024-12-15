Sözler tutulsun, mağduriyet giderilsin: Kirazlıtepe susmayacak

İstanbul Üsküdar'daki Kirazlıtepe’de Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümün yıllardır tamamlanamaması ve son 4 aydır verilen 5 bin 500 TL kira yardımının kesilmesi üzerine yurttaşlar dün bir eylem düzenledi.

Soğuk ve yağmurlu havaya karşın bir araya gelen çok sayıda yurttaş "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin. Kiralar ödensin, mağduriyet bitsin", "Kirazlıtepe susmayacak", "Boş vaade değil, gerçek çözüme ihtiyaç var" yazılı döviz ve pankart açtı, "Susma haykır, adalet hakkındır", "Kiralar duruyor, adalet susuyor" sloganları attı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada, "Bizler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından başlatılan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerini teslim bekleyen mahalle sakinleri olarak, bugün burada sesimizi duyurmak için toplandık. Projenin başlangıcından bu yana tam 7,5 yıl geçti. Ancak ne yazık ki bu süre zarfında evlerimiz hâlâ teslim edilmedi" denildi.

Mağduriyetlerinin her geçen gün artığına dikkat çekilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Her yıl TEFE ve TÜFE oranında arttırılması gereken kira yardımları arttırılmamış tam aksine maddi kaybımız yaşanmıştır. Bu da yetmez gibi son 4 aydır kira yardımları da ödenmemektedir. Bu durum, bizleri hem maddi hem de manevi olarak derin bir çıkmaza sürüklemiştir. Kentsel dönüşüm, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve daha güvenli bir çevrede hayat sürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilmelidir. Ancak, Kirazlıtepe’de yaşanan bu süreç, tam aksine halkı mağdur eden bir hale dönüşmüştür. Buradan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, TOKİ’ye ve diğer ilgili kurumlara bir kez daha sesleniyoruz: Sözler tutulsun, mağduriyet son bulsun!Evlerimizin teslim süreciyle ilgili net bir takvim açıklanmasını istiyoruz. Kira yardımlarının derhal ödenmesini ve birikmiş alacaklarımızın farklarıyla birlikte hesaplarımıza yatırılmasını talep ediyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi için halkla doğrudan iletişim kurulmasını ve şeffaf bir bilgilendirme süreci başlatılmasını bekliyoruz. Bu taleplerimiz sadece hakkımız olanın iadesidir. Bizler, hem bu sürecin takipçisi olacak hem de yetkililerin sesimizi duyması için mücadelemize devam edeceğiz. Halkımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi adına, tüm yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."