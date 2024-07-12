Sözleşme imzalandı: Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

İtalyan forvet Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi. Immobile'nin bugün İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Lazio'nun İtalyan forveti Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

İtalyan forvetin bugün 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı ifade edildi.

Kariyerinde 4 kez Serie A'da gol kralı olan Immobile, geride bıraktığımız sezon ise Lazio formasıyla oynadığı 43 resmî maçta 11 gol kaydetmişti.