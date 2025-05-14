Sözleşme masada, işçiler sokakta

Ücretler, yüksek enflasyon karşısında erirken kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü hükümet tarafından geciktiriliyor. Sözleşme sürecini kamu işçileri adına yürüten Türk-İş ve Hak-İş ilk tekliflerini 27 Şubat 2025’te Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) iletti. Protokol için son görüşme 24 Nisan 2025’te yapıldı. Ancak hükümet tarafı bu toplantıda da teklif vermedi.

Teklifin iki buçuk aydır masada beklemesine tepki gösteren kamu işçileri, Tez-Koop-İş Sendikası’nın çağrısıyla Bakanlık önünde bir araya geldi. Protokolün bir an önce imzalanmasını talep etti. Tez-Koop-İş Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen basın açıklamasında kamu işçilerinin oyalandığını vurguladı. Özgen, “Protokolün imzasının gecikmesi, sabrımızı taşırıyor. Her gün bir öncekinden daha yoksullaşarak uyanıyoruz. Sürecin uzaması, bütün çalışanların alım gücünün düşürmekte” diye konuştu.

"PROTOKOL TALEPLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE İMZALANSIN"

Eğer böyle giderse bu sürecin Temmuz-Ağustos ayı gibi sonuçlanacağına dikkat çeken Özgen, “Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Kamu iş yerlerindeki arkadaşlarımız, zordayız, dardayız, geçinemiyoruz, diyorlar. Buradan altını çizmek istiyorum. Protokol taleplerimiz çerçevesinde imzalansın” ifadelerini kullandı.

Özgen, Türk-İş’in sunduğu 9 sayfadan oluşan ve 21 maddeden oluşan teklifin, ekonomik taleplerin yanı sıra sosyal ve idari konularda da kamu çalışanlarının birçok sorununa ilişkin talepleri içerdiğine dikkat çekti. Her talebin ayrı önemi olduğuna vurgu yapan Özgen, “Ülkenin en büyük işvereni konumundaki devleti temsil eden TÜHİS işçi tarafının teklifi karşısında sessizliğini korumaktadır. Bu sessizlik karşısında kamu işçisinin sesini yükseltmek. taleplerimizi, pazarlık masasında fısıldayarak değil, alanlarda haykırarak duyurmak için buradayız” dedi.

Alın terinin karşılığını alamayan yüz binlerce kamu işçisinin, ağır gelir vergisi yükü altında ezildiğini kaydeden Özgen, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu işçileri bir yılın dört ayını vergi ödemek için çalışıyorsa bu ülkede adaletten söz etmek mümkün değildir. Vergi sistemini, işçilerin ekmeğini, işçi çocuklarının beslenme çantasını kemiren bir canavara dönüştürenlerden razı değiliz. Hükümete ve kamu işverenlerine sesleniyoruz. Sessizliğinizle, çalışma barışını değil, öfkeyi büyütüyorsunuz. Vergi sisteminizle adaleti değil, eşitsizliği körüklüyorsunuz. Önümüz bayram. Kamu işçisini oyaladığımız her gün bayram sofralarından bir dilim ekmek eksiltiyorsunuz. Sizler işçiye, insan onuruna yaraşır bir yaşamı değil, yoksulluğu reva görüyorsunuz. Bizler buna asla izin vermeyeceğiz. Konfederasyonumuzun sunduğu teklif pazarlık konusu olarak değil, kamusal hizmetlerin nitelikli biçimde sürdürülmesinin koşulları olarak görülmelidir. Gücümüz, iş yerimizdeki dayanışmamızdan, meydanlardaki kararlılığımızdan gelir. Mücadelemiz hükümetle, siyasilerle, işveren temsilcileriyle yan yana durmayı değil, temsilcisi olduğumuz işçilerle omuz omuza yürümeyi gerektirir. Taleplerimiz, işçisinin meydanları işaret eden sesine kulak vermekle kazanılır. Kamu işçisinin sesi olmaya, müzakerelerden kaçınılan masayı da, bakanlık önünü de sokakları da mücadele alanına çevirmeye devam edeceğiz.”

TÜRK-İŞ’E TEPKİ

Türk-İş, Tez-Koop-İş’in eylem çağrısının Türk-İş’in bilgisi ve onayı dışında alındığını belirterek eyleme katılmama çağrısı yapmıştı. Bakanlık önünde biraraya gelen kamu işçileri Türk-İş’e de tepki gösterdi. İşçiler sık sık “İşçiler burada Türk-İş nerede?”, “Tez-Koop-İş burada Türk-İş nerede” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.