Sözleşme oyunuyla figüran sömürüsü

Kültür Sanat Servisi

Devlet Opera ve Balesi’nde figüran sözleşmesi ile çalışan sanatçılar kadro istekleri için kampanya başlattı. Figüranlar eşit işe eşit ücret talep ediyor. 2023 yılında 'kamuda personel reformu' olarak adlandırılan düzenlemeyle birlikte 4/B sözleşmesiyle çalışan kamu personeli kadroya alınırken Devlet Opera ve Balesi’nde çalışan 'figüran sanatçılar'ın kadroya dahil edilmemesi tepkilere neden oldu.

Figüran sözleşmesinin sadece figürasyon yapmak amacıyla sahneye çıkan sanatçılara verilmediğini vurgulayan Devlet Opera ve Balesi’nde çalışan ve ismini vermek istemeyen bir figüran sanatçı tepkilerini şu sözlerle ifade etti:

‘‘Sözleşmedeki unvanımız figüran olmasına rağmen yaptığımız iş figüranlık değil. Şu anda bu sözleşme türü az paraya çok insan çalıştırmanın bir metodu olarak kurumda kullanılıyor. Bizler hepimiz konservatuvar mezunu sanatçılarız. Bale dansçısının kendi mesleğini icra edebileceği Türkiye'de tek bir kurum çatısı var. O da Devlet Opera ve Balesi. Biz de kendi mesleğimizi yapabilmek için maalesef ki bu figüran sözleşmesini imzalayıp gelecek olan yeni sözleşmeyi ya da kadroyu beklemeye mecbur durumda kalıyoruz. Çünkü bunu imzalamazsak bunun tek alternatifi mesleği bırakmak ve başka bir iş yapmak.’’

AZ PARAYA ÇOK İŞ

Kadrolu sanatçılarla aynı iş yüküne sahip olduklarını ifade eden figüran sözleşmeli sanatçı, kadrolu çalışanlarla eşit haklara sahip olmadıklarını vurgulayarak ‘‘Haftanın 6 günü asgari ücretin belki 1.000 lira - 2000 lira üstünde bir ücretle çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar derslerimiz, provalarımız oluyor. Kadrolu çalışanlarla aynı iş yüküyle aynı temsillere çıkıyor ve aynı provalara gidiyoruz fakat haklarımız ve maaşımız eşit değil. Sendikal örgütlenme hakkımız yok. Ücretli, ücretsiz izin hakkımız yok. Kadrolu çalışanlarla maaşlarımız arasında neredeyse yarı yarıya bir fark oluyor. Bizler, az paraya çok iş yapmış oluyoruz’‘ ifadelerini kullandı.