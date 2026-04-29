Sözleşme sona erdi: Kral Paris Otel’in kapısı kimsesizlere kapatıldı

Türkiye’de giderek derinleşen ve önlemez hale gelen ekonomik kriz, hemen her alanda olduğu gibi barınma alanında da büyük krizlere yol açtı.

Barınma krizi büyürken, kimsesiz yurttaşlar için geçici çözümler de birer birer ortadan kalkıyor. Ankara Valiliği'nin kimsesiz vatandaşların konaklaması için tahsis ettiği Kral Paris Otel'de 6 aylık süre doldu.

Nefes'in haberine göre; yaklaşık 130 kişinin kaldığı otel dün (28 Nisan) itibarıyla boşaltıldı. Otelde kalan vatandaşlar ellerinde valizleri ve poşetleriyle sokak ortasında kaldı.

Sokağa terk edilen kimsesiz vatandaşlar kendilerini otelin etrafındaki çay ocaklarına attı.

Otelden ayrılmak zorunda kalanlardan biri 60 yaşındaki Cengiz Duman. “Nerede kalacağıma dair herhangi bir fikrim yok” diyen Duman, “Çok rica ettik biraz daha kalalım diye. Birçok siyasetçi araya girdi, valilikle görüştü ama sonuç çıkmadı. Şimdi gideceğim sadece bu çay ocağı var, burası da gece kapanıyor. Başka da bir yerim yok” dedi.

57 yaşındaki engelli vatandaş Yusuf Atakan, 1 Mayıs’a kadar kalmak istediğini ona dahi izin verilmediğini söyledi. Atakan, şöyle konuştu:

“Ayın 30’una kadar kendime kalacak yer ayarlamaya çalışıyordum, henüz bulamamıştım. Bu sabah uyandık ve çıkışımızı verdiklerini söylediler. 6 aydır burada kalıyoruz, 2 gün daha sabredemediler. Belediyenin barınma evlerine sığınacağım ama onların da sonu yok maalesef. Bu civardaki en ucuz otel fiyatı günlük 500 TL. Aylık 15 bin TL ediyor. Ben engelli aylığı alıyorum, aldığım paraya 15 gün bile bu otellerde kalamam. Çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum çünkü sağlık durumum iyi değil. Yüzde 44 engelli raporum var. Bel fıtığı, prostat, şeker, ayak bileklerimde sorun var.”

"MECBUREN SOKAKTA KALACAĞIM"

Kırık bir valiz ve poşetiyle otelden çıkmak zorunda kalan 61 yaşındaki Ali Şener, eşyalarıyla birlikte kendini otelin yakınlarındaki bir çay ocağına attı. Şener, şunları söyledi:

“Kalacağımız yer hala belli değil. Bir yere başvurmaya çalışacağız. 6 ay boyunca böyle gidecek, 6 ay sonra yeniden gelip buraya başvuracağız. Vallahi şaşırdık kaldık, sabah uyandık aniden çıkışımızı verdiler. En azından 3 gün idare edelim diye düşünmediler. Ben nerede kalacağım şimdi? Kimsem yok ne bir tanıdık ne bir akraba. En az 4-5 gün sokakta kalacağım, o da iyi ihtimalle bir yer bulursam. Bulamazsam yaz boyunca sokakta kalacağım mecburen.”



