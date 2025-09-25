Giriş / Abone Ol
Sözleşme yoksa yarın grevdeyiz

Çalışma Yaşamı
  • 25.09.2025 05:00
Fotoğraf: BirGün

Emek Servisi

İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi’nde (İMES) kurulu bulunan Mert Akışkan Gücü işyerinde çalışan metal işçileri, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürerken dün uyarı eylemi gerçekleştirdi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü bulunan işçiler, sendika ile işveren arasında TİS görüşmeleri sürerken yarına dek sözleşmenin imzalanmaması durumunda iş bırakacaklarını hatırlattı.

İşyeri önüne sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren işçiler, “Sefalet ücreti istemiyoruz” dedi. “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla yürüyen işçiler, “TİS imzalansın istiyoruz, ayın 26’sında hâlâ sözleşmemiz imzalanmazsa greve çıkacağız” dedi.

