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Sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanına ilişkin değişiklik Resmî Gazete’de

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 14.05.2024 00:28
  • Giriş: 14.05.2024 00:28
  • Güncelleme: 14.05.2024 00:29
Kaynak: iHA
Sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanına ilişkin değişiklik Resmî Gazete’de

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.

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