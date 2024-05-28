Sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, transferiyle ilgili açıklama yaptı. Milan'ın kendisini istediğine yönelik haberleri değerlendiren Yazıcı, "Tabii ki Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz" dedi.

Ligue 1 ekiplerinden Lille ile olan sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa'dan So Foot'a konuşan Yusuf Yazıcı, önceliğinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek "Benim için geleceğin ne getireceğini hala bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok büyük kulübün benimle ilgilendiğini görmek harika ama benim asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak" dedi.

"MILAN'I GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

27 yaşındaki milli futbolcu, Milan'ın kendisiyle ilgilendiğine yönelik iddialar hakkında ise "Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Tabii ki Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz. Ronaldinho var, Beckham var... Geleceğin benim için ne getireceğini göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Yusuf Yazıcı, 2019 yazında 18.5 milyon euro karşılığıında transfer olduğu Lille'de bu sezon 42 resmi maça çıktı ve 12 gol atıp 4 asist yaptı. Lille'de 5 sezon geçiren Yazıcı, bu sürede ligde forma giydiği 96 maçta 15 gol 12 asist kaydetti.