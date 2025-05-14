"Sözünüzde durun"

Hastanemi Açın Platformu üyeleri, başkentte inşaatları tamamlanamayan hastaneleri ilişkin düzenledikleri açıklamada Sağlık Bakanlığı'na seslendi. Platform "Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ankara’nın yoksul halkı başta olmak üzere insanlarımızın yıllardır nitelikli hizmet aldığı bu hastanelere ihtiyacı var. Bir an önce sözlerinizi tutun, hastanelerimizin yapımını tamamlayarak açılmasını sağlayın" denildi.

Dışkapı Eğitim ve araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen platform üyeleri "İnşaatları geciktirilen Dışkapı Eğitim ve Araştırma, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları hastanelerinin yapımını tamamlayın", "Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun, yaptığı açıklamada "Bu önünde durduğumuz şantiyenin olduğu yerde Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi vardı. Çocuk hastanesi 2019 yılında Bilkent Şehir Hastanesi gerekçe gösterilerek kapatıldı. Erişkin hastanesinin de 2022 yılında Etlik Şehir Hastanesi için kapatılması planlanıyordu. Halkın ve Hastanemi Açın Platformu’nun (HAP) yürüttüğü mücadeleyle kapatılması durduruldu" dedi.

TEMELİ BİLE YOK

Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışından hemen sonra, 25 Ekim 2022’de “Mevcut hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler" açıklaması yaptığını anımsatan Coşkun, şöyle devam etti:

"24 Kasım 2022’de, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2023 Sağlık Bakanlığı Bütçesi’ni sunan Bakan bu kez Dışkapı ve Sami Ulus Hastaneleri’nin yıkılarak 600 ve 300 yataklı olmak üzere yeniden yapılacağını duyurdu. Yeni bir gerekçeyi, depreme dayanıksızlığı öne sürdü. Bölgelerdeki yüzlerce hastane güçlendirme, yenileme beklerken Ankara’daki bu hastaneler boşaltıldı ve yıkıldı. Hekimleri dağıtıldı, hastalar kendilerine tedavi olabileceği yeni yerler bulmaya çalıştı. Hastane boşaltılıp yıkılalı nerdeyse iki yıl olacak, ortada büyük bir çukur var. Temel atıldığını bile göremiyoruz.

Hastane boşaltılırken burada 600 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesi yapılacağı açıklanmış, ilan edilen bitiş tarihi olarak da 15 Nisan 2026 verilmişti. İhale bedeli 2 milyar 420 milyon TL idi. Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı yatırım planına baktığımızda proje tutarının 6 milyar 115 milyon TL’ye çıktığını, bitiş yılının da 2028’e ötelendiğini görüyoruz. Bu hastanemiz için Cumhurbaşkanlığı 2024 Yatırım Programı’nda 547 milyon 789 bin TL ödenek ayrılmıştı, bu yılki Yatırım Programı’ndan öğreniyoruz ki 2024 yılı sonuna kadar bu hastaneye sadece 12 milyon 259 bin 969 TL harcanmış. Yani geçen yıl ayrılan ödeneğin sadece yüzde 2,2’si kullanılmış. Tablo utanç verici, açık bir şekilde hastanenin yapımı sürüncemede bırakılmakta, halk oyalanmakta, kamuoyu aldatılmaktadır.

2025 Yatırım Programı’nda 900 milyon TL ödenek ayrıldığını görüyoruz, bunun tamamı kullanılsa bile hastanenin üç yıl sonra bile bitmesi olası görünmüyor. Sami Ulus Çocuk Hastanesi. Bu hastanemiz de aynı kaderi paylaşıyor. Etlik Şehir Hastanesi gerekçe gösterilerek kapatılacaktı, tepkiler ortaya çıkınca kapatılmayacağı söylendi, ama hocaların, asistanların, personelin çoğu götürüldü. Buna rağmen üst düzey sağlık hizmeti veriyorlardı. Böyle giderken bu kez hastaneyi “yıkıp yeniden yapacağız” diyerek boşalttılar. Hekimleri, çalışanları, hastaları Zübeyde Hanım Kadın-Doğum Hastanesi’nin arkasındaki derme çatma yere taşıdılar. Geçtiğimiz kasım ayında da tümden kapattılar. Türkiye’nin en önemli çocuk hastanesini bu hale getirenler eserleriyle gurur duymalılar.

Yeniden yapılacağı sözü verilen Sami Ulus Hastanesi inşaatına gelince, orada da Dışkapı Hastanesi’ne benzer bir durum var. Hastane yıkılırken söz verilen bitiş tarihi 7 Ağustos 2025 idi, yani 3 ay sonra. Ortada bir çukur var. Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı’nda bitiş yılı 2027 olmuş. Başta ilan edilen ihale bedeli 1 milyar 906 milyon TL idi, 3 milyar 700 milyon TL’ye çıkmış. 2024 yılında ayrılan ödenek 273 milyon 896 bin TL idi, 7 milyon 658 bin 214 TL harcanmış. 2024 ödeneğinin sadece yüzde 2,8’i kullanılmış. Kamuoyunun oyalandığını resmi rakamlar bağırıyor, halkın hastaneleri kamu-özel işbirliği denen soygun modeliyle yapılan şehir hastanelerine kurban ediliyor. Ankara’nın yoksul halkı başta olmak üzere insanlarımızın yıllardır nitelikli hizmet aldığı bu hastanelere ihtiyacı var. Randevu alamayan, yol parası bulamayan hastalarımız, servisi, kreşi olmayan şehir hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarımız ve de eğitimi aksayan asistanlarımız için, bir an önce sözlerinizi tutun, hastanelerimizin yapımını tamamlayarak açılmasını sağlayın."