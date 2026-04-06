Spaceballs 40 yıl sonra geri dönüyor: Vizyon tarihi belirlendi

Mel Brooks’un 99 yaşında yapımcılığa döndüğü devam halkası 40. yılında izleyiciyle buluşacak

Sinema tarihinin en sevilen bilim kurgu parodilerinden biri olan "Spaceballs"un merakla beklenen devam filminin vizyon tarihini resmen duyurdu.

40. yıl dönümüne denk gelecek şekilde planlanan yapım, 23 Nisan 2027 tarihinde sinema salonlarındaki yerini alacak.

Filmde uzun yıllardır oyunculuktan uzak olan Rick Moranis "Lord Dark Helmet" karakteriyle geri dönecek.

Beyazperde'de yer alan habere göre, Mel Brooks’un hem yapımcı hem de Bilge Yoğurt (Yogurt) rolüyle yer aldığı projede; Bill Pullman (Lone Starr), Daphne Zuniga (Prenses Vespa) ve George Wyner (Albay Sandurz) gibi orijinal kadroda yer alan isimler yeniden bir araya geliyor.

Yönetmen koltuğunda ise Barb and Star Go to Vista Del Mar ile tanınan Josh Greenbaum oturuyor.