SpaceX duyurdu: Starlink uydularından biriyle iletişim kaybedildi, Dünya atmosferine girecek

SpaceX, 17 Aralık Çarşamba günü Starlink uydularından bir tanesinde anormallik yaşandığını ve araçla iletişimin kesildiğini açıkladı.

Starlink’ten yapılan açıklamada ABD Uzay Kuvvetleri ve NASA ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.

Uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesine gireceği ancak istasyon için herhangi bir risk barındırmayacağı belirtildi.

İletişimin kesildiği 35956 numaralı uydunun birkaç hafta içinde Dünya atmosferine girerek tamamen yok olması bekleniyor.

Starlink’ten konuya dair yapılan açıklamada “Dünyanın en büyük uydu takımyıldızı operatörü olarak, uzay güvenliğine derinden bağlıyız. Bu olayları ciddiye alıyoruz. Mühendislerimiz, anormalliğin temel nedenini bulmak ve kaynağını azaltmak için hızla çalışıyor ve bu tür olaylara karşı korumayı artıran yazılımları araçlarımıza dağıtma sürecindeler” ifadeleri yer aldı.