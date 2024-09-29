SpaceX'in Crew-9 misyonunun uzay yolculuğu başladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), SpaceX'in Crew-9 misyonu ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gitmek üzere uzay yolculuğunun başladığını ve ekibin, uzayda mahsur kalan 2 astronotla Şubat 2025'te Dünya'ya döneceğini açıkladı.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, SpaceX'in Crew-9 misyonu kapsamında Dragon kapsülünün Falcon 9 roketi ile Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, NASA astronotlarından Nick Hague ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Aleksandr Gorbunov'un ISS'de 5 aylık görevleri kapsamında kan pıhtılaşması, uzayda yetiştirilen bitkilerde nem, astronotların uzayda görmelerinde değişiklikler gibi konularda 200'ü aşkın bilimsel araştırma yapacağı ifade edildi.

Crew-9 misyonunun tamamlanmasının ardından, kısa süreliğine uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun da Hague ve Gorbunov ile Şubat 2025'te Dünya'ya döneceği kaydedildi.