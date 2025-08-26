Giriş / Abone Ol
SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu ertelendi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelendi. Starship, 7,8 ve 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.

Dünya
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, hava koşulları nedeniyle ertelendi.

SpaceX, X hesabından Starship roketi 10'uncu test uçuşuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Starship roketinin Teksas eyaletindeki Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşundan hava koşulları nedeniyle vazgeçildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Starship ekibi uçmak için bir sonraki en uygun fırsatı bekliyor" ifadelerine yer verildi.

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs’taki 9’uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.

