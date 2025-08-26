SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu ertelendi

SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, hava koşulları nedeniyle ertelendi.

SpaceX, X hesabından Starship roketi 10'uncu test uçuşuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Starship roketinin Teksas eyaletindeki Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşundan hava koşulları nedeniyle vazgeçildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Starship ekibi uçmak için bir sonraki en uygun fırsatı bekliyor" ifadelerine yer verildi.

Standing down from today’s flight test attempt due to weather. Starship team is determining the next best available opportunity to fly — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs’taki 9’uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.