Spartak Moskova, Beşiktaş'tan bir isme daha talip

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes’i 20 milyon euro bedelle Beşiktaş’tan kadrosuna katan Spartak Moskova, siyah-beyazlılardan bir isme daha göz dikti.

Rus ekibinin, bu kez Beşiktaş’ın Alman stoperi Felix Uduokhai için harekete geçtiği öğrenildi.

AYRILIK KAPIDA

Beşiktaş’ın yeni sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki savunmacının takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uduokhai’nin de kariyerine Rusya'da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncunun transferinde kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtiliyor. Bu durum, Spartak Moskova’nın transferde elini güçlendiriyor.

5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Beşiktaş, Felix Uduokhai’yi sezon başında FC Augsburg’dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Deneyimli stoper bu sezon 19 maçta görev alırken toplam 1395 dakika sahada kaldı.