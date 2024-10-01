SPD, Dem Parti'yi ziyaret etti

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti.

SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil başkanlığında kalabalık bir grupla DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden heyeti, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, milletvekilleri Saruhan Oluç ve Ceylan Akça Cupolo karşıladı.



DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmede hem Türkiye hem Ortadoğu'daki siyasi gelişmeler hakkında değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.

Tuncer Bakırhan, iktidarın DEM Parti’ye yönelik baskılarına dikkat çekereken buna rağmen demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi yürüttüğüklerini söyledi.



Klingbeil ise DEM Parti’ye yönelik saldırıların farkında olduklarını belirterek, DEM Parti’nin Türkiye’de demokrasi adına önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

Klinbeil, “Size yönelik bütün baskı ve saldırılara rağmen yerel seçimlerde elde ettiğiniz başarıyı herkes gördü. Buna rağmen yerel yönetimlere kayyum atanmasını, belediye meclislerinin işlevsiz kılınmasını asla doğru bulmuyoruz. Yerel yönetimler demokrasinin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.