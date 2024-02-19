SPD'li Thomas Bäppler-Wolf'un ırkçı söylemleri TSD'yi kızdırdı

Frankfurt Türkiyeli Sosyal Demokralar Derneği (TSD), SPD'li Belediye Meclis Üyesi Thomas Bäppler-Wolf'un ülkesinden kaçan insanlara yönelik "Maymunun çok ilerisinde, beyni olmayan" şeklindeki ifadeleri nedeniyle SPD Yönetim Kurulu'nu açık tavır almaya çağırdı.

FRANKFURT

Türk Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF) üyesi Frankfurt Türkiyeli Sosyal Demokralar Derneği (TSD), SPD Frankfurt Meclisi Üyesi, partisinin kültür politikaları sözcüsü, dans okulu kurucusu ve Baeppi la Belle olarak da bilinen sanatçı Thomas Bäppler-Wolf'un ırkçı ve provakatif söylemlerine yönelik net bir duruş sergilemesini talep etti.

Alman basınında da Bäppler-Wolf'un çalışmalarından "Yeni Bäppi Şov: Yaşlı, beyaz, erkek - Ernst Neger'den Zigeunerjunge'a gençliğimizin şarkıları. Hiçbir uyanık göz kuru kalmıyor." (Frankfurter Rundschau) ve "... Yılbaşı gecesinden sonraki videosuna rağmen, bu klipte ülkesinden kaçan insanlardan "maymunun çok ilerisinde ve beyni olmayan" şeklinde bahsetmesine rağmen hâlâ orada olması SPD'nin kararıdır." (Journal Frankfurt) şeklinde bahsedildiğini kaydeden TSD, "Bu ifadeleri mazur gören, sıradanlaştıran ve hoş gören sosyal demokratların olmasına öfkeliyiz" dedi.

TSD'nin Frankfurt SPD Teşkilatı Yönetim Kurulu'na yönelik yazdığı açık mektup şöyle:

Frankfurt / Main Belediyesi SPD Meclis Grubu'na ve SPD Frankfurt Main Teşkilatı Yönetim Kurulu'na

Frankfurt Türkiyeli Sosyal Demokratlar Derneği (TSD) olarak, SPD'li Frankfurt Belediye Meclisi Üyesi Thomas Bäppler-Wolf'un tekrarladığı ırkçı açıklamalar nedeniyle çok öfkeliyiz.

1977'de Berlin'de kurulan Türk Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF), 47 yıldır çeşitli şehirlerdeki yerel dernekleriyle demokrasiyi savunuyor.

Basında çıkan haberleri endişeyle takip ediyor ve Frankfurt Belediye Meclisi Üyesi Thomas Bäppler-Wolf'un hem meclis grubuna hem de partiye verdiği zararı çevremizde görüyoruz:

"Yeni Bäppi Şov: yaşlı, beyaz, erkek - Ernst Neger'den çingene çocuğuna gençliğimizin şarkıları. Hiçbir uyanık göz kuru kalmıyor". (Frankfurter Rundschau)

Bir yıl önceki ırkçı sözlerinin ardından kendisine meclis grubunda kendini gözden geçirme şansı verildi:

"... Yılbaşı gecesinden sonraki videosuna rağmen, bu klipte ülkesinden kaçan insanlardan "maymunun çok ilerisinde ve beyni olmayan" şeklinde bahsetmesine rağmen hala orada olması SPD'nin kararıdır." (Journal Frankfurt)

Ne parti yönetiminin ne de meclis grubu yönetiminin bu açıklamaları kamuoyu önünde reddetmemiş olması bizi çok rahatsız etmiş ve büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Özellikle ırkçılığın arttığı bu dönemde, toplumumuzun aşırı sağa, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak bir duruş sergilemek için tüm demokratik güçlerin birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

"İnsanları yok etmek" gibi ırkçı, ayrımcı ve insanlık dışı ifadeler Alman tarihinin en karanlık dönemine aittir. Özellikle ilk maddesi "İnsan onuru dokunulmazdır" ifadesini dikkate alarak Anayasa'nın 75. yıldönümünü ve insan haklarını ciddiye alıyoruz, . Bu nedenle Thomas Bäppler-Wolf'un bu tür ifadelerinin Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde yeri olmadığına inanıyoruz.

Irkçılık, ne yazık ki toplumun merkezine ulaşmış tehlikeli bir ideolojidir. Bu sadece bu ülkedeki aşırı sağcı partilerde görülen bir sorun değildir. Kim ırkçı söylemlerde bulunursa bulunsun, ırkçı söylemler nerede yapılırsa yapılsın, demokratlar olarak bunlara her zaman ve her yerde karşı çıkmalıyız.

160 yıllık sosyal demokrasi, kuruluşundan bu yana ırkçılıkla mücadele etmeye kendini adamıştır. Bu ifadeleri mazur gören, sıradanlaştıran ve hoş gören sosyal demokratların olmasına öfkeliyiz. Parti yönetiminden ve parlamento grubu yönetiminden kamuoyuna karşı açık bir tutum sergilemesini ve konuya dair kesin sonuçlar almasını talep ediyoruz.

TSD Frankfurt Yönetim Kurulu

Yıldız Akalın, TSD Başkanı

GENÇLİK ORGANİZASYONUNDAN TEPKİ

Diğer yandan SPD'nin gençlik organizasyonu Genç Sosyalistler (JUSOS) ile SPD Göçmenler ve Çeşitlilik Grubu da ırkçı ve provakatif söylemlerle kendinden sıkça bahsettiren Thomas Bäppler-Wolf'un meclis üyeliği ve kültür politikaları sözcülünden istifa etmesini, SPD'den ayrılmasını talep etti. Bäppler-Wolf, son olarak sosyal medyada “Yaşlı, beyaz, erkek - Ernst Neger'den çingene çocuğuna” yeni Bäppi Şov başlatacağını yazmış, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Juso Sözcüsü Dorit Meyer “Sosyal medyada paylaşımları bizim temel değerlerimize aykırı. Ona partimizde bir gelecek göremiyoruz” açıklamasını yaptı.Juso Sözcüsü bu şahsın eleştiri alan pek çok ırkçı söyleminin olduğunu ifade etti. Bäppler-Wolf'u ırkçı düşünceye sahip olmakla suçlayan SPD Göçmenler ve Çeşitlilik Grubu Başkanı Hüseyin Peratovic de “Meclis Grubumuzda olması kabul edilemez” dedi. Yine aynı grubun başkanı Mona Akrami ise partiden derhal atılmasını istedi.