SPD Lideri ve Almanya Maliye Bakanı Klingbeil'den Ekrem İmamoğlu'na destek

Almanya’da federal hükümetin koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Eş Başkanı ve Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı gönderdi.

Klingbeil, kişisel Facebook hesabından, İmamoğlu’na hitaben yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan mektup aldığını belirten Klingbeil, "Yazdıkların beni etkiledi. SDP ile kardeş partimiz CHP arasında her zamam yakın bir bağ vardır ve son aylarda daha da güçlenmiştir. Son buluşmamızda bir kez daha ortaya kondu: Biz birbirimizin yanındayız, dayanışma içindeyiz. Ülke sınırlarını aşarak demokrasi için birlikte mücadele ediyoruz. Bu duruşumuzu parti kongremizde bir kez daha altını çizerek ifade ettik" dedi.

"CHP Genel Başkanı ve ortak dostumuz Özgür Özel'i onur konuğmuz olarak ağırlamak bizim için büyük bir onurdu" diyen Klingbeil, "Net bir mesaj verdik: Senin ve diğer tüm siyasi tutukluların politik gerekçelerle hapsedilmesini en sert şekilde kınıyor ve derhal serbest bırakılmanızı talep ediyoruz. Hukukun üstünlüğüne, özgür ve adil seçimlere dönüş Türkiye'de yaşayan herkesin yararınadır" ifadelerini kullandı.

SPD lideri, mektubunun sonunda, Ekrem İmamoğlu’na ve ailesine güç ve dayanıklılık dileyerek, "Şunu bil ki sen ve Türkiye'de demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden herkes, bizim sarsılmaz dayanışmamıza sahiptir. Tüm siyasi tutuklular özgürlüklerine kavuşup, sevdilerine sarılana dek mücadelemiz sürecek. Dostluk ve dayanışma ile" dedi.