Spectrum House'un İstanbul anketi: Fark 5 puan

Spectrum House Araştırma Merkezi'nin son İstanbul anketine göre mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un 5 puan önünde.

Spectrum House Araştırma Merkezi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri ile ilgili yaptığı son araştırmaya göre mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 43,9; AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39 oy alıyor.

Araştırmada DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin oyu yüzde 4,7; İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oyu yüzde 2,6; Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Mehmet Altınöz'ün oyu yüzde 3,7; Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun oyu ise yüzde 3,3 olarak ölçüldü.

15-20 Mart tarihleri arasında İstanbul'un 26 ilçesinde 2 bin 158 kişi ile yapılan araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı ise daha yüksek. Kararsızlar dağıtılmadan İmamoğlu yüzde 36,9; Murat Kurum ise yüzde 31,5 oy alıyor. Bulgulara göre kararsızlar arasında sandığa gitmesi halinde Murat Kurum'a oy vereceğini söyleyenlerin yüzdesi daha yüksek.

Araştırmada, DEM Parti seçmeninin 41.6'sı, İYİ Parti seçmeninin yüzde 30,7'si kendi adaylarına oy vereceğini söyledi.

İMAMOĞLU BÜTÜN PARTİLERDEN OY ALIYOR

Öte yandan araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu'na DEM Parti seçmeninin yüzde 47,4'ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 52,3'ü, MHP seçmeninin yüzde 13,6'sı, AKP seçmeninin yüzde 8,3'ü, YRP seçmeninin yüzde 19,4'ü, Zafer Partisi seçmeninin yüzde 18,8'i, TİP seçmeninin ise yüzde 80,8'i oy verecek.