Spike Lee'den Filistin'e destek

Ünlü yönetmen Spike Lee, NBA All-Star hafta sonu karşılaşmalarını takip ettiği salonda Filistin’e verdiği destekle dikkat çekti. Saha kenarında oturan Lee’nin, Filistin bayrağı ve kefiye desenlerini taşıyan çantası dikkat çekti.

Lee’nin bu tercihi “sessiz ama güçlü bir mesaj” olarak yorumlandı. Özellikle ABD ve Avrupa’daki kültür-sanat yayınları, yönetmenin kamusal alanlarda semboller üzerinden kurduğu politik dilin, spor gibi geniş kitlelere ulaşan platformlarda daha görünür hale geldiğine dikkat çekti.

Irkçılık karşıtı ve insan hakları temelli duruşuyla tanınan Spike Lee, geçmişte de benzer çıkışlarıyla gündeme gelmişti.

Spike Lee kimdir

Spike Lee, 20 Mart 1957’de Atlanta’da doğdu. New York merkezli anlatımı, sert politik dili ve ırkçılık karşıtı filmleriyle çağdaş Amerikan sinemasının en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kariyeri boyunca siyahların ABD’de yaşadığı eşitsizlikleri, polis şiddetini, sınıfsal adaletsizliği ve kimlik siyasetini merkeze alan Lee, 1989 yapımı Do the Right Thing ile geniş kitlelere ulaştı.

1992’de çektiği Malcolm X, hem biyografik anlatımı hem de politik tonu nedeniyle sinema tarihinin en önemli filmleri arasında gösterildi.

Spike Lee’nin filmografisinde He Got Game, 25th Hour, Inside Man, BlacKkKlansman ve Da 5 Bloods gibi yapımlar öne çıkıyor. 2018 yapımı BlacKkKlansman ile En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazanan Lee, Hollywood’da politik tavrını açıkça ortaya koyan sayılı yönetmenlerden biri olarak biliniyor.

Sinemanın yanı sıra spor ve popüler kültürle kurduğu ilişkiyle de tanınan Spike Lee, uzun yıllardır NBA maçlarını salondan takip ediyor ve tribündeki varlığıyla da kamusal mesajlar vermeyi sürdürüyor. Irkçılık karşıtı hareketlerden Filistin’e destek çağrılarına kadar pek çok konuda açık duruş sergileyen Lee, bu yönüyle yalnızca bir yönetmen değil, aynı zamanda politik bir figür olarak öne çıkıyor.