Spilkent Toplu Konut Projesi kura çekimi 31 Temmuz'da

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede Spilkent Toplu Konut Projesi’nin kura tarihinin 31 Temmuz Çarşamba günü olarak belirlendiği duyuruldu. Kura yeri ve saati Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden duyurulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Spilkent Toplu Konut Projesi’nde kura tarihine sayılı günler kaldı. Belediye, kura tarihinin 31 Temmuz Çarşamba günü olduğunu duyurdu.

Yapılan duyuruda kura yeri ve saatinin, başvuruya hak kazananların listesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden duyurulacağı ve hak sahiplerine mesaj yoluyla bilgilendirileceğinin bilgisi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede başvuru tarihlerinin 29 Şubat – 22 Mart arası olduğu, bu projede bu tarihler dışında başvuru alınmadığı ve yeni başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.

Bu tarihler arasında başvuru yapan yurttaşların, başvurularının iptali için de belirlenen son tarihin 12 Temmuz Cuma günü saat 12.00 olduğu başvuru sahiplerine duyuruldu.