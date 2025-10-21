Spirit Airlines iflas sonrası küçülmeye gidiyor: Yüzlerce çalışana ücretsiz izin

ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, iflas başvurusunda bulunmasının ardından uçuşlarını sonlandırmaya ve filosunu küçültmeye başladı.

Evrensel'e yer alan habere göre, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak şirket, 330 pilotun ardından kasım ayında 270, 2026’nın başında ise 365 pilotu daha ücretsiz izne çıkaracağını açıkladı.

Florida merkezli havayolu, ABD genelinde birçok havalimanındaki operasyonlarını azaltıyor. Şirket, Aralık ayına kadar sürecek kademeli küçülme planı kapsamında ekim ayının başından itibaren yaklaşık bir düzine şehirdeki seferlerini sonlandırdı.

Etkilenen şehirler arasında Sacramento, San Jose, Oakland ve San Diego gibi önemli merkezlerin yanı sıra New Mexico, Tennessee, Alabama, California ve Oregon eyaletleri de bulunuyor.

Spirit Airlines sözcüsü yaptığı açıklamada, “Devam eden yeniden yapılanmamızın bir parçası olarak, kapasite azaltımı ve daha küçük filo boyutuyla organizasyonumuzu uyumlu hale getiriyoruz” dedi.

Şirketin filosunu yaklaşık 100 uçak küçülteceği, ayrıca 52 Airbus uçağı satın alma taahhüdünü ve 10 uçaklık opsiyonunu iptal edeceği belirtildi.

Spirit Airlines, geçtiğimiz ay da 1.800 kabin memurunu ücretsiz izne çıkaracağını duyurmuştu. İflas başvurusunun ardından ayakta kalabilmek için şirketin 475 milyon dolara kadar finansman desteği alması bekleniyor.