SPK 11 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 11 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusu ve 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar 500 milyon liralık, Palmet Enerji AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık, Otosor Otomotiv AŞ'nin 3 milyar liralık, QNB Faktoring AŞ'nin 10 milyar 750 milyon liralık, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 6 milyar 500 milyon liralık, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ'nin 2 milyar liralık, AG Anadolu Grubu Holding AŞ'nin 4 milyar 500 milyon liralık, Halk Finansal Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık, Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 550 milyon liralık ve Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 321 milyon liralık tahvil veya finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Kurul, "Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin" 1 milyar 180 milyon liralık mevcut sermayesinin, iç kaynaklardan 1 milyar 770 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına onay vererek, yeni sermayenin 2 milyar 950 milyon lirayı çıkarılması talebini olumlu karşıladı.

SPK, TT Varlık Kiralama AŞ'nin satış türü yurt dışı olan 1 milyon dolarlık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusuna da onay verdi.

Kurul ayrıca, "One Portföy Yönetimi AŞ PRE IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "One Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "One Portföy Yönetimi AŞ Yapay Zeka Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

Sermaye Piyasası Kurulu, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, şirkete 155 bin 567 lira idari para cezası uyguladı.

Kurul, SPK Kanunu’nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında “fortegrandinvest”, “shrntrade”, “gkmforex”, “gkmfx” “ekolfx” “mobilfx”, “galafx”, “plus500tr”, “indyatırım”, “indexfx” “avrupafx”, “idealfx”, “balansfx” ve “amorfx” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarının izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması sonucunda suç duyurusunda bulundu.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 7 isim hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

33 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.