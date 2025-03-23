SPK: 25 Nisan'a kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemi yasaklandı

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK), 25 Nisan günü seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemini yasakladı.

SPK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır.

Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir.

Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar,

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."