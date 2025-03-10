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SPK, 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağını uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağının 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi.

Ekonomi
  • 10.03.2025 20:19
  • Giriş: 10.03.2025 20:19
  • Güncelleme: 10.03.2025 20:19
Kaynak: AA
SPK, 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağını uzattı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye uygulanan geçici işlem yasağının 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi.

SPK bültenine göre kurul, Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında 6 kişiye uygulanan geçici işlem yapma yasağını uzattı.

Kurul, isimlerini açıkladığı söz konusu kişiler hakkında halihazırda uygulanan geçici işlem yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

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