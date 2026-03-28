SPK, açığa satış yasağını 10 Nisan'a kadar uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 10 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Ekonomi
  • 28.03.2026 22:03
  • Güncelleme: 28.03.2026 22:05
Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 10 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.

Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.

