SPK adına sahte paylaşım yapan dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Diyarbakır'da, borsa işlemlerinde manipülasyon iddiasıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılıp yapay artış veya düşüşlere sebebiyet verilerek yatırımcıların zarara uğratıldığını tespit etti.

Başsavcılık tarafından Uşak Seramik AŞ hisselerinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen şüpheliler Ç.M, Ö.H.K, A.K, Z.F.K, Y.Ö. ve N.M. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.