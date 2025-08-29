SPK altı ay sonra ilk kez halka arz onayı verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 aylık bir aradan sonra ilk kez bir halka arza onay verdi.

Şubat ayından beri ilk kez bir şirketin payları halka arz edilecek. Bültene göre, Dof Robotik Sanayi AŞ, 1 TL nominal bedelli payları 45,00 TL sabit bedelle halka arz edilecek.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ VERİLDİ

Bloomberght'de yer alan habere göre, SPK, 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli Alt Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı ve MT Portföy Yönetimi AŞ'nin MT Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.

Eliptik Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izniyle portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi ile şirket ünvanının BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ olarak değiştirilmesi ve işletme adı olarak "BtcTurk Portföy" ifadesinin kullanılmasına izin verildi.

Fonventure Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebi olumlu karşılandı.