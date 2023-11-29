SPK başkanından ‘Fatih Terim Fonu’ açıklaması

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunun gündemindeki Fatih Terim Fonu’yla ilgili olarak “Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki bir yeri kapsamıyor” değerlendirmesi yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ‘Fatih Terim Fonu’ olarak bilinen dolandırıcılık sistemine ilişkin açıklama yaptı.

80 maddelik torba teklifin Plan ve Bütçe Komisyon’undaki görüşmeleri sırasında milletvekilleri, futbolcuların parasını toplayan bankacının fon üzerinden dolandırıcılığın SPK mevzuatındaki durumunu sordu.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre vekillerin sorusunu yanıtlayan SPK Başkanı Gönül, “Söz konusu olayda bir dolandırılcılık olayı ve SPK'ya tabi olmayan bir fon adı geçiyor. Burada aslında bir fon değil, bu bir dolandırıcılık. Adının fon olması fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki bir yeri kapsamıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameyi hazırlayan savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi.

Mahkemenin sorusu üzerine ise “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Seçil Erzan “Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz’a kadar bir sorun olmadı. İsmini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Tehdit ettiler. Evime gelip yağma yaptılar, önüme mermi koydular. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum” dedi.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.

Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi" ifadelerine yer verdi.

Bankacı Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davanın iddianamesinde Fatih Terim'in ifadesine yer verilmediği ortaya çıkmıştı.

Son olarak Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'tefecilikten' soruşturma yürütülmüştü.

Kim ne kadar dolandırıldı?

Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolarEmre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolarSelçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolarNestor Fernando Muslera: 500 bin dolarEmrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolarBuse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolarBülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolarBurhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TLİsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolarMusa Mert Çetin: 75 bin dolarÖmer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TLİbrahim Kocabaldır: 140 bin dolarUğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolarNuray Şengüller: 312 bin dolar