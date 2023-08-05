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SPK'den 14 kişiye borsada işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu, 14 kişinin 6 ay süreyle borsada işlem yapmasını yasakladı..

Ekonomi
  • 05.08.2023 10:49
  • Giriş: 05.08.2023 10:49
  • Güncelleme: 05.08.2023 10:52
Kaynak: AA
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SPK'den 14 kişiye borsada işlem yasağı
Fotoğraf: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre kurul, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 14 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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