SPK'den 3 isme yasak
SPK, "piyasa manipülasyonu" işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 3 kişiye 6 süreyle işlem yasağı uygulayacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bültenine göre, Kurul, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 16 Nisan itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
SPK 107 HAKKINDA
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi, “piyasa manipülasyonu”na ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu madde, sermaye piyasasında gerçekleşebilecek manipülatif davranışları engellemeyi hedefler.