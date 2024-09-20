SPK'den 63 internet sitesi için kapatma talebi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 63 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://rehber-fx.vip

https://wolf-markets9.com

https://sca.wolf-markets9.com

https://wt.wolf-markets9.com

https://olivemarkets236.com

https://my.olivemarkets236.com

https://my.demo.olivemarkets236.com

https://best17.forexasistaniniz.com

https://alcyatirim31.com

https://acc31.alcyatirim.app

https://web22.alcglobaltrader.com

https://persyatirim30.com

https://sca.persyatirim30.com

https://wt.persyatirim30.com

https://my.traderbox32.app

https://m5.fxgiris.net

https://klasfx233.com

https://hesabim.klasfx233.com

https://klasfxborsa.info

https://www.xmtrforex.net

https://my.xmtrforex.net

https://omega-market14.com

https://wt.omega-market14.com

https://sca.omega-market14.com

https://cityyatirim11.com

https://hunmarkets32.com

https://wt.hunmarkets32.com

https://sca.hunmarkets32.com

https://justmarkets.pro

https://www.merkurcapital9.com

https://trader.forexasistaniniz.com

https://www.hfmtr11.com

https://register.hfmtr11.com

https://my.hfmtr11.com

https://zenstox-trading.com

https://enyiaracikurumum.xyz

https://excelyatirim.com

https://bireysel.excelyatirim.com

https://wt.excelyatirim.com

https://kfpyatirim.com

https://customer.kfpsystemcrm.com

https://wt.ikfplatform.com

https://glkyatirim.com

https://customer.glkyatirimcrm.com

https://wt.gluygulama.com

https://enkamenkuldegerler.com

https://platform.enkapro.trade

https://asmenkuldegerler.com

https://acc.asmenkuldegerler.info

https://financetrd.net

https://acc.financetrd.io

https://webtrader.fnancetrade.com

https://immediatalrex.ai

https://bgcmenkul.com

https://nova-markets.com

https://sca.nova-markets.com

www.tryvolair.com

https://firsttrglobal.com

https://cp.frsglbpanel.com

https://www.monocapital.co

https://my.monocapital.co

https://www.temanforex.com

https://www.kolayforex.com

3 ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI ONAYLANDI

Öte yandan SPK, 3 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre kurul, Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ'nin 119 milyon 943 bin 600 liralık, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 160 milyon liralık ve Özerden Ambalaj Sanayi AŞ'nin 52 milyon 500 bin liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu olumlu karşıladı.

Kurul, Global Yatırım Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 4 milyar 900 milyon lira, Marka Mağazacılık AŞ'nin 1 milyar 900 milyon lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Tekfen Holding AŞ'nin 500 milyon lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 43 milyon dolar ve Rönesans Holding AŞ'nin 500 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ve Pasha Yatırım Bankası AŞ Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracının olumlu karşılanmasına karar verildi.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Kurul, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete para cezası verirken, "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması" ve "banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" nedenleriyle 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.