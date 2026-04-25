Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

SPK'den açığa satış yasağını uzatma kararı

SPK, Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı ile kredili işlemlerdeki öz kaynak oranı esnekliği tedbirlerinin 8 Mayıs seans sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Güncel
  • 25.04.2026 18:02
  • Güncelleme: 25.04.2026 18:05
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 8 Mayıs seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

SPK'den yapılan duyuruya göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler aynı tarihe kadar devam edecek.

BirGün'e Abone Ol