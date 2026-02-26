SPK'den Ahlatçı'ya para cezası

BirGün/Ankara

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında iki ayrı idari para cezası uygulanmasına hükmetti. Kurul kararına göre şirket, farklı düzenlemelere aykırılıklar nedeniyle toplam 7 milyon 778 bin 312 TL tutarında ceza kesildi.

SPK kararında, hakkında borsalarda işlem yapma yasağı kararı bulunan kişilerin hesaplarından, kredilerin tasfiyesi amacıyla gerçekleştirilen satış işlemlerinde, kredi borcunu aşan tutarda satış yapıldığı tespit edildi. Söz konusu aykırılık nedeniyle şirkete 1. Milyon 944 bin 578 TL idari para cezası verildi.

Kurulun ikinci cezası ise müşteri bilgilerine ilişkin raporlamaya yönelik oldu. Kararda, Kurul tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin hatalı raporlanması suretiyle yanıltıcı nitelikte bilgi ve belge ibraz edildiği ifade edildi. Bu ihlalden de şirkete 5 milyon 833 bin 734 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SPK’nın iki ayrı kararı kapsamında Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye verilen toplam idari para cezası 7 milyon 778 bin 312 TL olarak hesaplandı.

YURTDIŞI YASAĞI ALMIŞTI

Ahlatcı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı hakkında kara para aklama ve kaçakçılık iddiasıyla soruşturma başlatılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Ahlatcı Holding’den yapılan açıklamada kamuoyuna yansıyan tüm iddiaları reddedilmişti.