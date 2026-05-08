SPK'den bir şirketin halka arzına onay

SPK, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.'nin ilk halka arz başvurusu onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

SPK, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 600 milyon liralık ve Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 555 milyon 795 bin liralık sermaye artırımlarını onayladı.

SPK, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'nin 1,5 milyar liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 milyar liralık, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin 10 milyar liralık, VDF Filo Kiralama A.Ş.'nin 10 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 30 milyar liralık, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2,5 milyar liralık ve Orfin Finansman A.Ş.'nin 2 milyar liralık tahvil finansman bonosu borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Bununla birlikte kurul, Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 9 milyon dolarlık, Destek Yatırım Bankası A.Ş.'nin 34 milyon 500 bin liralık, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun ise 300 milyon euroluk tahvil finansman bonosu borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca SPK, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin de 10 milyar liralık ipotek teminatı menkul kıymet borçlanma aracı ihracına da onay verdi.