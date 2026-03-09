SPK'den Borsa İstanbul için yeni karar: Açığa satış yasağı uzatıldı

SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı ile kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilmesine ilişkin tedbirlerin uygulanma süresinin 13 Mart 2026 seans sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 8 Mart 2026 tarihli ve 13/473 sayılı Kurul Karar Organı kararı uyarınca bir duyuru yayımlandı.

SPK’nin 1 Mart 2026 tarihli ve 2026/11 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 1 Mart 2026 tarihli ve 11/417 sayılı kararında öngörülen tedbirlerin uygulanma süresinin uzatılmasına karar verildi.

Buna göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 13 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmaya devam etmesi kararlaştırıldı.

SPK’nin kararının, piyasalardaki istikrarın korunması ve fiyat hareketlerindeki oynaklığın sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtiliyor.