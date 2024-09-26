SPK'den 'dolandırıcılık suçları' hakkında soruşturma ve suç duyurusu kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarının ve görsellerininin kullanılmasına ilişkin suç duyurusu ve soruşturma kararı aldı.

SPK açıklamasına göre, son dönemde Kurula ulaşan şikayetlerde, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarını ve görsellerini kullanarak menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar yapıldığından bahsedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Benzer şekilde Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi ve/veya kişilerce, yatırımcıların yanlış yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldıkları görülmüştür. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması için yanıltıcı nitelikteki paylaşımlara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Bu tür paylaşımlar için Kurulumuzca gerekli soruşturmalar yapılmakta olup suç duyurusunda bulunulmaktadır. Diğer taraftan, sosyal medya platformlarında Kurulumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara ve dokümanlara da rastlanılmaktadır."

Açıklamada, SPK'nin resmi sosyal medya hesaplarına ve internet adresine yer verilerek bunların haricindeki hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.