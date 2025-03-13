SPK'den yeni düzenleme: Kripto platformları için sermaye şartları belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" ve "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk Tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşuna, faaliyete geçmesine, faaliyetlerine ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

FAALİYET VE DENETİM KURALLARI NETLEŞTİ

Tebliğ; kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşuna, kurucu, yönetici, ortak ve personeline, faaliyet esaslarına, organizasyonuna, yükümlülüklerine, pay devirlerine, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarına, dışarıdan hizmet alımına, yapamayacakları iş ve işlemlere, belge kayıt sistemlerine, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerine ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılara Kurul tarafından izin verilebilmesi için; anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, paylarının tamamının nama yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması, kuruluş sermayelerinin Kurulun kripto varlık hizmet sağlayıcıların sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri uyarınca öngörülen asgari sermaye tutarının altında olmamak kaydıyla Kurulca belirlenecek tutardan az olmaması, sermayesinin tamamının, nakden ödenmiş olması ve özsermayesinin bu tutardan az olmaması, esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması ve işletme konularının münhasıran Kurulca yetkilendirildikleri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiş olması, kurucularının Kanunda ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları haiz olması, ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması gerekiyor.

Kripto varlık saklama hizmetinde bulunacak bankalar bakımından bu hükümler uygulanmayacak.

Platformların ticaret ünvanlarında, sunacakları hizmetleri göstermesi amacıyla “kripto varlık alım satım platformu” ibaresinin yer alması şartı aranacak.

Kripto varlık saklama hizmeti sunacak kuruluşların ticaret ünvanlarında, sunacakları hizmetleri göstermesi amacıyla “kripto varlık saklama kuruluşu” ibaresinin yer alması şart olacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların işletme adı veya yetkili oldukları faaliyetlerle ilgili marka kullanmak istemeleri halinde buna yönelik olarak Kuruldan izin almaları zorunlu olacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yazılı ve görsel basın-yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve reklamlar ile tüm yazışmalarında, ticaret ünvanlarını kullanmaları şartı aranacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların ticaret ünvanları, sadece yönetim kontrolünün değişmesine yol açacak şekilde pay sahipliğinin değişmesi ve oy haklarının çoğunluğuna sahip ortağın ticaret ünvanının değişmesi hallerinde veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla değiştirilebilecek.

Kripto varlık saklama hizmetinde bulunacak bankalar için bu hükümler uygulanmayacak.

ÇALIŞMA USULLERİ VE SERMAYE YETERLİLİĞİ

İkinci Tebliğin amacı, kripto varlık hizmet sağlayıcıların sunabilecekleri hizmet ve faaliyetler, bunlara ilişkin esaslar ile sermaye yeterliliğine ilişkin esasları düzenlemek olarak belirlendi.

Tebliğ, kripto varlık hizmet sağlayıcıların sunabilecekleri hizmet ve faaliyetler, bunlara ilişkin esaslar, kripto varlıkların listeleme esasları, mutabakat sistemi ile sermayelerine ve sermaye yeterliliklerine ilişkin ilke ve esasları düzenliyor.