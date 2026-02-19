SPK iki şirketin ilk halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre SPK, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ilk halka arz başvurusunu onayladı.

SPK, Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin 900 milyon TL'lik, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin 570 milyon TL'lik sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, Uşak Seramik Sanayi AŞ, Inveo Yatırım Holding AŞ, Türk Telekomünikasyon AŞ, Quick Finansman AŞ, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ ve QNB Finansal Kiralama AŞ'nin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Ayrıca, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 50 milyar TL'lik yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusu onaylandı.

SPK, yeni faaliyet izinleri kapsamında Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Inveo Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verirken, fona ilişkin katılma paylarının ihracına yönelik ihraç belgesini de onayladı.